Владимир Уфимцев: «Резкого увеличения экстремистских проявлений среди молодёжи нет»

В Кургане прошло расширенное заседание Ассамблеи народов Зауралья.

Традиционно в начале сентября жители страны вспоминают события в Беслане, другие террористические акты, которые совершались на территории России и заявляют о своей солидарности в борьбе с терроризмом

Тему противодействия экстремизму и терроризму необходимо обсуждать не только в нашей области, но и в соседних, и дальних регионах страны. И в первую очередь для того, чтобы защитить молодых людей от противоправных и опасных действий, уверен председатель Совета Ассамблеи народов Зауралья Владимир Уфимцев.

«Молодёжь везде одинакова. Порой те поступки, которые она считает шалостями, являются уголовно наказуемыми, - поясняет Владимир Дмитриевич. - Поэтому представители Центра по противодействию экстремизму разъясняют, что и когда можно, а что нельзя говорить. Это необходимая профилактическая работа. И она приносит результаты. Судя по данным, которые нам в течение уже десяти лет предоставляет Центр, у нас нет резкого увеличения экстремистских проявлений среди молодёжи».

По словам руководителя Совета Ассамблеи в Курганской области, созданы хорошие условия для молодых людей, чтобы они могли знакомиться с культурой разных народов. Это убирает подозрительность друг к другу и создаёт доверительность к людям других национальностей.

Помимо представителей и руководителей национальных общественных организаций и объединений участие в расширенном заседании Ассамблеи приняли представители Курганской митрополии и местной религиозной организации мусульман города Кургана, руководство областной Общественной палаты, «ЮНАРМИИ», молодёжной Ассамблеи, ветеранских организаций. Цель разработать механизм проведения совместных мероприятий.

По итогам заседания была принята совместная резолюция, в которой его участники призывают всех жителей Курганской области противодействовать проповеди агрессии, противостоять всем националистическим проявлениям, укреплять взаимопонимание и этноконфессиональный диалог.

Константин Сапунов. Фото автора.

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