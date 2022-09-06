Владимир Уфимцев: «Сегодня обязательно нужно помочь Донбассу»

Отдельным блоком в ходе состоявшегося расширенного заседания Совета Ассамблеи народов Зауралья стала гуманитарная акция «Вахта памяти о российских воинах, погибших в ходе Специальной военной операции».

Собравшиеся единогласно поддержали необходимость проведения спецоперации, признав, что ни одни боевые действия не обходятся без жертв. Есть они и среди зауральцев, освобождающих территорию Донбасса. Участники заседания почтили их память минутой молчания. Руководитель отдела по работе с гражданами областного военного комиссариата Андрей Бурчевский подчеркнул, что военнослужащие, проходящие службу по призыву, на Украину не направляются. Участие в спецоперации принимают только контрактники и добровольцы, в числе которых и казачьи подразделения Курганской области.

«Надо сегодня помочь Донбассу. Если есть желание, можно поехать волонтёром. Не обязательно воевать, а строить, созидать, учить детей в школе и так далее», - отметил председатель Совета Ассамблеи народов Зауралья Владимир Уфимцев.

Участники Ассамблеи обсудили и то, что делается в Курганской области для того, чтобы помочь приехавшим к нам жителям Донецкой и Луганской республик. Некоторые из них уже выразили желание остаться жить и работать в нашем регионе. Председатель правления региональной общественной организации «Центр культуры украинцев Зауралья «Ясень» Александр Остапчук сообщил, что в первую волну к нам приехало очень много беженцев, из них порядка шестисот человек остались в Курганской области. В основном в районах. Во вторую волну – 196 человек. Не только из Донбасса, но и из освобождаемых территорий Украины – Николаева, Запорожья, Лисичанска. Это и пенсионеры, и дети, и люди работоспособного возраста. Большинство с высшим образованием.

«Чем может им помочь наша диаспора. Мы работаем со всеми социальными организациями, центрами помощи семьи, - пояснил Александр Константинович. - Переводим им все документы на русский язык. Я лично этим занимаюсь. Поддерживаем со всеми связь. Помогаем, чем можем – материально, консультациями, поддерживаем морально. Главная проблема для молодых людей с детьми – работа. Для этого им нужно получение российского гражданства».

Необходимо отметить, что помощь беженцам оказывают представители всех национальных диаспор Зауоралья, православные приходы, общественные организации, политические партии. Кроме того, из Курганской области на Донбасс постоянно отправляется гуманитарная помощь.

Константин Сапунов. Фото Валерии Крапивиной.

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