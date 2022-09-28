Владимир Якушев: «Атомная энергетика – одна из самых сильных отраслей России»

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев поздравил работников и ветеранов отрасли атомной промышленности с профессиональным праздником:

- Атомная энергетика – одна из самых сильных отраслей России. У её истоков стояли талантливые учёные и конструкторы. Ценой невероятных усилий они шагнули в будущее. Дали стимул для развития экономики и науки.

Сегодня их дело продолжает новое поколение профессионалов. В атомной промышленности Уральского федерального округа заняты ответственные и увлечённые специалисты.

Вы вносите колоссальный вклад в обеспечение энергетической безопасности наших регионов. Укрепляете обороноспособность страны. Тесно сотрудничаете с социально значимыми отраслями.

Дорогие друзья! Благодарю вас за искреннюю любовь к своему делу! Желаю всего самого доброго: благополучия, здоровья и счастья!

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