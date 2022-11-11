Владимир Якушев: «Чем жёстче вызовы, тем выше мы должны ставить перед собой планку»

Необходимо стремиться к тому, чтобы всё, что может производиться в России, делалось на территории страны из отечественного сырья и комплектующих. Такого мнения придерживается полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«При этом продукция должна быть конкурентоспособной. Чем жёстче вызовы, тем выше мы должны ставить перед собой планку», - убеждён полпред.

Реализацию договорённостей, достигнутых в начале апреля на совещании-выставке в Екатеринбурге, обсудили 10 ноября в резиденции полномочного представителя президента руководители 20 ведущих промышленных предприятий УрФО с руководством Минпромторга России и ПАО «Газпром».Тогда на мероприятии были принятые решения о необходимости полного импортозамещения на каждом этапе технологической цепочки в ТЭК регионов УрФО.

Как сообщает пресс-служба полпреда, в настоящее время уже пять предприятий УрФО получили гранты на разработку конструкторской документации на комплектующие, не имеющие отечественных аналогов. Для развития этого направления работы предприятия могут воспользоваться федеральными мерах поддержки по стимулированию реинжиниринга и НИОКР. О них подробнее рассказали представители Минпромторга России и АНО «Агентство по технологическому развитию».

Как отметил заместитель начальника департамента ПАО «Газпром» Иван Масленицын, работа с предприятиями ведется в рамках «дорожных» карт. А общая сумма материально-технических ресурсов, уже закупленных «Газпромом» у предприятий Уральского федерального округа в 2020-2021 годах, составила 43,1 млрд рублей.

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