Владимир Якушев дал старт программы профпереподготовки менеджмента

Полномочный представитель Президента дал старт первому модулю программы профессиональной переподготовки «Эффективный менеджмент в публичном управлении», которую пройдут 30 лучших молодых управленцев регионов УрФО.

«Участие в конкурсе — это шаг вперёд в вашем собственном развитии, в развитии вашей карьеры. Это ваша капитализация. Самое важное, что вы приобретаете – это круг общения. Он серьёзно расширяется. Появляются новые связи, которые сохранятся на долгое время», - обратился к победителям состязания Владимир Якушев.

Полпред также дал победителям конкурса несколько профессиональных советов:

«Для руководителя очень важно погружаться в тему, которой он занимается, знать все нюансы, разбираться в процессах. И эту привычку глубоко погружаться в любой вопрос нужно тренировать в себе с самого начала карьеры».

Впереди у победителей конкурса 6 модулей обучения по программе профессиональной переподготовки «Эффективный менеджмент в публичном управлении», которые пройдут в разных регионах Уральского федерального округа. Такая организация учебного процесса позволит участникам познакомиться со всеми регионами УрФО.

Первый модуль программы на тему «Сквозные цифровые технологии и инновации» состоится в Екатеринбурге. Участники посетят компанию СКБ Контур, технологический хаб для IT-специалистов Сбера «Небо» и штаб-квартиру Русской медной компании. Лекторами выступят топ-менеджеры предприятий и эксперты области технологических инноваций, цифрового управления, сквозных цифровых технологий, трендов и целеполагания в современных условиях.

Следующий модуль программы пройдёт в Челябинской области в апреле. Он будет посвящён теме эффективного взаимодействия власти, общества и бизнеса, а также технологиям GR и PR.

Напомним, конкурс «Команда Урала. Реформация» стартовал в декабре прошлого года. Участники – жители Уральского федерального округа в возрасте до 35 лет. На конкурс были поданы 1 453 заявки. После проверки данных конкурсантов на соответствие заявленным условиям к тестированию допущено 1 360 человек. По итогам отборочных испытаний были отобраны 30 участников.

Фото с официального сайта полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе