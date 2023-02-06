Владимир Якушев дал высокую оценку работе команды губернатора

У Курганской области наблюдается положительная динамика практически по всем показателям. С таким заявлением сегодня, 6 февраля, выступил полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«Что касается национальных проектов, там претензий к области тоже нет. Как у нас принято сейчас говорить, Курганская область у нас везде в зеленой зоне», - прокомментировал полпред.

Статистические показатели важны, но самое главное, как сами жители Курганской области оценивают то, что сегодня происходит. «Последняя социология опять же говорит о том, что есть, конечно, проблемные точки в каждом субъекте Российской Федерации, но в целом динамику развития жители Курганской области расценивают как положительную. Это принципиально важно. Такие исследования у нас проводятся раз в полгода, и мы видим, что динамика положительная. Это такие направления, как развитие дорожной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, развитие здравоохранения, экономики. Мы видим, что количество людей, оценивающих положительно, увеличивается. Конечно, можно интерпретировать то, что происходит сегодня, красивыми цифрами, но самое важное это то, как оценивает население. И население видит эти изменения», - отметил Владимир Якушев.

Он поздравил жителей Курганской области с юбилеем, пожелал всем здоровья, благополучия, успехов: «Так держать, двигаться вперед. Думаю, что дорогу осилит идущий. Сегодня я с полной ответственностью могу сказать, что у региональной команды, команд, которые сегодня работают в муниципальных образованиях, и в целом, у большой команды Курганской области все получается. Поэтому нужно не сбавлять темп, двигаться вперед, ставить амбициозные планы. Жизнь будет меняться к лучшему».

Отдельное поздравление и низкий поклон Владимир Якушев передал ветеранам: «Огромное спасибо, потому что все то, что было сделано нашими уважаемыми ветеранами, тот фундамент, который был заложен в развитие Курганской области, а они делали это в непростые времена, было много различных испытаний, все те успехи, которые сегодня есть, это благодаря им».