Владимир Якушев: «Для тех, кто предприимчив, инициативен и не боится двигаться вперёд, наступило классное время»

В Тюмени 19 августа прошел Слет успешных предпринимателей. Тема форума в этом году - «Новая экономическая политика 2022. Ставка на малый бизнес».

В своем выступлении Владимир Якушев поблагодарил руководство «ОПОРы России» и Тюменской области, а также всех, кто в свое время создал эту площадку, за поддержку форума и представителей малого и среднего предпринимательства.

Слет объединил 1200 представителей бизнеса из десятков регионов страны. От Курганской области участие в форуме приняли участие 12 предпринимателей и самозанятых, а также генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Анна Агафонова.

Полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев, приветствуя участников форума, отметил: «С одной стороны, перед нами стоят вызовы, которые мы пока еще не можем оценить в полной мере, а с другой стороны, открываются новые окна возможностей. Поэтому для тех, кто предприимчив, инициативен, не боится двигаться вперед - наступило классное время».

Губернатор Вадим Шумков рассказал о комплексном плане по развитию Курганской области до 2024 года, где учтены возможности каждого муниципального образования. Для визуализации его мероприятий в 2020 году создана интернет-платформа «Развитие». Проект признан АСИ Смартека лучшей практикой управления регионом.

«План развития региона должен быть публичным, он должен быть понятен бизнесу, понятен населению, для того, чтобы представлять, где мы планируем оказаться завтра, и иметь возможность просчитать перспективу», - отметил глава региона.

На примере Курганской области понятно, как внедрение нового инструмента управления и создание благоприятных условий для ведения бизнеса, включая компенсацию части затрат на оборудование по договору лизинга, предоставление площадок в индустриальных парках, льготные микрозаймы под 0,1% годовых, налоговые льготы, позволяет повысить инвестиционную привлекательность региона.

За год Курганская область совершила большой рывок в Национальном рейтинге инвестиционного климата, заняв 15 место. Регион был отмечен, как субъект с наибольшим прогрессом.

Курганская область по ряду показателей находится в лидерах.

Например, вошла в ТОП-10 регионов с самым низким административным давлением на бизнес, занимая 7-е место в стране.

Важный результат - средний темп роста инвестиций в основной капитал за последние три года в Курганской области составил 112,4%, что выше среднероссийского значения 103,1%.

По информации пресс-службы полпредства УрФО и губернатора Курганской области.