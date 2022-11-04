Владимир Якушев: «Единство народа – одно из главных достояний, полученное нами от предков»

Владимир Якушев, полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе, поздравил зауральцев с Днём народного единства:

- Уважаемые жители Уральского федерального округа!

Дорогие земляки!

Четвертого ноября наша страна отмечает День народного единства.

Само его название исполнено глубокого смысла. Россия объединяет сотни народов и культур. И все они живут в мире и согласии.

Это позволило нам освоить огромные территории.

Стать мировой державой.

Создать мощную экономику и великую культуру.

Достойный вклад в эти свершения внесли Урал и Западная Сибирь.

В трудную минуту единство помогает нам бороться и побеждать. Так было в далеком 17 веке, когда страна противостояла иноземным захватчикам. Сплоченность народа обеспечила победу и в 1812-м году, и в 1945-м.

Столь же важно единство и в наши дни, когда перед Россией вновь стоят серьёзные вызовы.

Уверен: и на этот раз победа будет за нами.

Единство народа – одно из главных достояний, полученное нами от предков.

Сберечь его – наш долг перед будущими поколениями. Убежден: мы сможем это сделать.

С праздником народного единства, дорогие друзья!

Счастья вам, благополучия, силы духа, веры в себя и нашу великую страну!

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