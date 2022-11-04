Владимир Якушев: «Единство народа – одно из главных достояний, полученное нами от предков»

Владимир Якушев, полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе, поздравил зауральцев с Днём народного единства:
- Уважаемые жители Уральского федерального округа!
Дорогие земляки!
Четвертого ноября наша страна отмечает День народного единства.
Само его название исполнено глубокого смысла. Россия объединяет сотни народов и культур. И все они живут в мире и согласии.
Это позволило нам освоить огромные территории.
Стать мировой державой.
Создать мощную экономику и великую культуру.
Достойный вклад в эти свершения внесли Урал и Западная Сибирь.
В трудную минуту единство помогает нам бороться и побеждать. Так было в далеком 17 веке, когда страна противостояла иноземным захватчикам. Сплоченность народа обеспечила победу и в 1812-м году, и в 1945-м.
Столь же важно единство и в наши дни, когда перед Россией вновь стоят серьёзные вызовы.
Уверен: и на этот раз победа будет за нами.
Единство народа – одно из главных достояний, полученное нами от предков.
Сберечь его – наш долг перед будущими поколениями. Убежден: мы сможем это сделать.
С праздником народного единства, дорогие друзья!
Счастья вам, благополучия, силы духа, веры в себя и нашу великую страну!
Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.
Комментарии