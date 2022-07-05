Владимир Якушев: «Главное – относиться друг к другу по-партнёрски»

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев принял участие в работе первого дня промышленной выставки «Иннопром-2022».

«Иннопром», по мнению полпреда, продолжает Петербургский международный экономический форум, где были заданы тренды.

Площадка в Екатеринбурге – место, где также идёт поиск решений и ответов на вопросы, которые стоят сегодня перед российской экономикой.

«Сложности, с которыми мы столкнулись, открыли окна возможностей. Самое главное – относиться друг к другу по-партнёрски. Не допускать, чтобы внутренняя конкуренция подавляла инициативу других участников рынка. Это принципиально», - подчеркнул Владимир Якушев, добавив, что ещё одной важной темой является ценообразование. В производственной цепочке может быть задействовано большое количество предприятий, и конечная цена увеличивается несоразмерно инфляционным процессам и логистическим издержкам. Такие ситуации могут серьёзно разбалансировать рынок.

«В этом вопросе наши компании нужно координировать», – отметил полпред.

Что касается поддержки бизнеса со стороны государства, то здесь требуется выстроить приоритеты.

«Поддержать всё и вся, особенно за счёт бюджета, – значит, не решить ни одной задачи. Инвестиционные возможности ограничены, их нужно сосредоточить на действительно значимых направлениях. Кроме этого, мы нужно грамотно использовать организационный ресурс. Все институты должны работать чётко и слаженно, без излишней бюрократии. Такой подход позволит нам гораздо быстрее добиться нужных результатов», – заметил Владимир Якушев, выступая на секции «Суверенная отечественная промышленность: проблемы импортозамещения и новые возможности».

Он напомнил, что проект «Предпринимательство» партии «Единая Россия» нацелен в том числе на решение таких задач.

По информации uralfo.gov.ru.

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