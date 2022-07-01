Владимир Якушев: «Информационная безопасность - сквозная задача для цифровых проектов во всех отраслях»

Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провёл заседание координационного совета по информационной безопасности.

Основными темами стали вопросы усиления защиты информационных систем органов государственной власти и объектов критической информационной инфраструктуры, противодействие компьютерным атакам на такие ресурсы и системы. Особое внимание уделили реализации указа главы государства «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности». Участники совещания проанализировали конкретные задачи и сложности, связанные с импортозамещением иностранного программного обеспечения, которое используется в средствах защиты информации на объектах критической инфраструктуры.

«Чем выше уровень внедрения ИТ-технологий, тем серьёзнее угрозы безопасности государству и жителям в случае нанесения вреда работе информационных систем. Вопросы информационной безопасности должны стать сквозной задачей при реализации цифровых проектов во всех отраслях», – акцентировал внимание Владимир Якушев.

Вопрос устойчивости критической информационной инфраструктуры обострился с началом специальной военной операции на Украине. Выросло количество кибератак на информационные ресурсы нашей страны, в том числе на объекты в Уральском федеральном округе.

Полпред поручил рассматривать на площадке совета проблемные вопросы, связанные с информационной безопасностью, изучать лучшие региональные практики и регулярно обмениваться опытом.

В совещании приняли участие руководители профильных государственных органов, отвечающих за вопросы кибербезопасности: Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК), регионального Управления ФСБ, Роскомнадзора, Управления специальной связи и информации ФСО, а также профильные заместители губернаторов регионов.

По информации uralfo.gov.ru.

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