Владимир Якушев: «Качественная дорожная сеть – это, прежде всего, безопасность людей»

В регионах УрФО за год в общей сложности привели в нормативное состояние девять миллионов квадратных метров дорог, а также 22 моста и путепровода.

Полпред Владимир Якушев подчеркнул, что качественная дорожная сеть – это, прежде всего, безопасность людей: снижение аварийности и, самое главное, смертности в результате ДТП. «Регионы проделали большую работу по приведению в порядок дорог регионального значения, а также дорожной сети городских агломераций, и она обязательно будет продолжена», – отметил Владимир Якушев.

УрФО в целом достиг целевого показателя нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», который предполагает соответствие нормативным требованиям 50% региональных дорог.

По итогам 2022 года в Курганской области требованиям соответствуют 40% автомобильных дорог; в Свердловской области – 52%; в Челябинской области – 55%; в Тюменской области 64%, в Ямало-Ненецком автономном округе – 68%, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 89%. Средний показатель по России - 50,5%. Такие данные приводит пресс-служба полпредства.

Что касается дорожной сети городских агломераций, то к 2024 году, согласно плановым показателям, нормативному состоянию должны соответствовать 85% таких дорог во всех регионах УрФО.

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