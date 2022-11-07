Владимир Якушев: «Курган продолжает развиваться, становится всё краше и молодеет»

«Очередной парк мы сегодня видим в Кургане. Он очень стильный. Сейчас уже снег лежит, но когда наступит весна, я думаю, здесь будет очень красиво», - оценил строящийся объект полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в ходе рабочей поездки в город Курган.

Работы начались в середине июля. На сегодняшний день здесь уже проложены все подземные инженерные коммуникации, благоустроены прогулочные дорожки. Высажены новые деревья и кустарники – берёзы, ели, черёмуха, а в дальнейшем здесь появятся клёны, шаровидные ивы, сирень. Заканчивается установка 120 опор освещения по всему периметру, а также идёт укрепление спортивных уличных тренажёров.

Реконструкция территории бывшего стадиона и преобразование её в современный парк началась по поручению губернатора Вадима Шумкова.

Здесь оборудуют поле для мини-футбола, волейбольную площадку и памп-трек – специальную велосипедную трассу для велопаркура в виде чередующихся ям, кочек и контруклонов, а также мягкие дорожки для бега с щебёночным основанием.

«Сейчас завершается монтаж павильонов. В спортивно-рекреационном парке будет и прокат инвентаря, сделаны прогулочные веранды. В дальнейшем появится кафе, чтобы горожане могли качественно и комфортно проводить свободное время. Здесь можно будет заняться и активными видами спорта и просто тихо прогуляться», - пояснила глава города Кургана Елена Ситникова.

В штате сотрудников парка будут работать тренеры, проводиться занятия с детьми в футбольной и других спортивных секциях. Предусмотрено и создание небольшой сцены для организации концертов и других культурных мероприятий. Обновится и территория вокруг парка.

«Могу констатировать о том, что город продолжает развиваться, становится всё краше и молодеет», - отметил Владимир Якушев.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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