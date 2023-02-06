Владимир Якушев: «Курганскую область ждёт большое будущее»

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил зауральцев с юбилеем Курганской области:

- Уважаемые жители Курганской области!

Поздравляю вас с 80-ой годовщиной со дня образования региона!

Эти восемь десятилетий стали ярким аккордом в многовековой истории Зауралья.

Курганская область - сравнительно небольшой регион, тем более впечатляют ваши достижения и роль в жизни страны.

Иван Шадр, Терентий Мальцев, Гавриил Илизаров и многие другие ваши земляки стали национальным достоянием России.

Эти выдающиеся имена - кровь от крови, плоть от плоти курганской земли и живущих на ней людей - трудолюбивых, талантливых, искренних и целеустремленных.

В последние десятилетия область столкнулась с новыми вызовами. Не сразу, но уверенно и неуклонно она находит на них ответы.

Успешно развивается сельское хозяйство. Возрождается и обновляется промышленность, эффективно работающая на экономику и оборону России.

На глазах меняется к лучшему облик областного центра, других городов и поселков Зауралья.

А главное - к жителям области возвращается вера в свои силы и перспективы региона.

Уверен, Курганскую область ждёт большое будущее. Залог тому – ваши энергия и воля, любовь к родной земле.

Дорогие друзья! Желаю вам счастья, благополучия, здоровья, новых достижений в работе на благо Зауралья и всей страны!

