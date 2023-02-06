Владимир Якушев: «Курганскую область ждёт большое будущее»

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил зауральцев с юбилеем Курганской области:
- Уважаемые жители Курганской области!
Поздравляю вас с 80-ой годовщиной со дня образования региона!
Эти восемь десятилетий стали ярким аккордом в многовековой истории Зауралья.
Курганская область - сравнительно небольшой регион, тем более впечатляют ваши достижения и роль в жизни страны.
Иван Шадр, Терентий Мальцев, Гавриил Илизаров и многие другие ваши земляки стали национальным достоянием России.
Эти выдающиеся имена - кровь от крови, плоть от плоти курганской земли и живущих на ней людей - трудолюбивых, талантливых, искренних и целеустремленных.
В последние десятилетия область столкнулась с новыми вызовами. Не сразу, но уверенно и неуклонно она находит на них ответы.
Успешно развивается сельское хозяйство. Возрождается и обновляется промышленность, эффективно работающая на экономику и оборону России.
На глазах меняется к лучшему облик областного центра, других городов и поселков Зауралья.
А главное - к жителям области возвращается вера в свои силы и перспективы региона.
Уверен, Курганскую область ждёт большое будущее. Залог тому – ваши энергия и воля, любовь к родной земле.
Дорогие друзья! Желаю вам счастья, благополучия, здоровья, новых достижений в работе на благо Зауралья и всей страны!
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