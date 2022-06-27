Владимир Якушев: «Любые задержки заработной платы требуют мгновенной реакции»

В условиях санкций предприятия перестраивают работу: оптимизируют штатную численность работающих, переводят сотрудников на режим неполного рабочего времени и простоя, оформляют отпуска без сохранения заработной платы.

«Пока ситуации не носят массового характера, однако каждый такой случай необходимо держать на строгом контроле. Особое внимание должно быть уделено соблюдению работодателями трудовых прав сотрудников. Задержки заработной платы, особенно, умышленные, когда у предприятия есть деньги на счетах, но работодатель по какой-то причине не выплачивает зарплату, требуют мгновенной реакции и предметного анализа», - указал Владимир Якушев.

Ещё одна тема совещания - ситуация с природными пожарами в регионах УрФО. В округе действует три очага: один пожар вХанты-Мансийском автономном округе – Югре (площадь – 70 га), два на Ямале (25 га и 2 га). Все возгорания локализованы.

Полпред также акцентировал внимание на необходимости постоянного контроля за ходом детской оздоровительной кампании. Важно, чтобы летний отдых детей проходил без происшествий.

По информации пресс-службы полпредства.

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