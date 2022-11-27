Владимир Якушев: «Материнство - самый ответственный труд в мире»

Полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил с праздником жительниц Уральского округа:

- 27 ноября мы поздравляем с праздником самых важных людей – наших дорогих мам.

Мама – главный человек в жизни каждого из нас. Её любовь залечивает душевные раны и оберегает от невзгод. Её сердце прощает нам любые ошибки. Её тепло и забота делают нас лучше.

Материнство - самый ответственный труд в мире. От него зависит, с какими ценностями дети придут во взрослую жизнь. Смогут ли созидать и достигать цели. Сумеют ли преодолевать трудности и сохранять в себе человечность.

Дорогие мамы и бабушки! Примите самые искренние слова благодарности за ваше терпение, внимание и беззаветную любовь! За то, что рядом с вами мы всегда можем хоть на мгновение вернуться в детство.

Желаю вам крепкого здоровья, энергии, благополучия и счастья

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