Владимир Якушев: "Миллионы людей состоялись в жизни благодаря учителям"

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев поздравил учителей Уральского федерального округа с профессиональным праздником:

- Дорогие учителя!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Миллионы людей состоялись в жизни, в профессии благодаря своим учителям. Наставникам, которые терпеливо объясняли формулы и просили ещё раз задуматься над запятыми в предложении. Прощали баловство, утешали в момент неудач, учили верить в себя.

Современному учителю недостаточно быть специалистом в своём предмете. Он должен легко оперировать новыми технологиями, следить за веяниями молодёжной культуры. Совершенствовать подходы к учебному процессу и профессионально расти.

В Уральском федеральном округе работают педагоги высшего класса. Учителя, выбравшие профессию сердцем. Люди, которые понимают, что такое терпение и ответственность. Внимание, забота и беззаветная любовь к детям.

Пусть этот день и все последующие будут наполнены самыми искренними словами благодарности за ваш труд! Пусть ученики радуют достижениями! Желаю вам всего самого доброго: энергии, вдохновения, крепкого здоровья и счастья!

Фото с сайта uralfo.gov.ru.