Владимир Якушев: «Молодость – прекрасное время»

Полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил молодых людей:

- С Днём молодёжи!

Молодость – прекрасное время. Время, когда каждый определяет свой жизненный путь, обретает друзей, встречает первую любовь.

Сегодня молодёжь – главный двигатель развития страны и ее регионов.

Мы гордимся уральской молодёжью. Вашими талантами, инициативами, успехами и достижениями в науке, в искусстве, спорте.

Уральское мужество, верность долгу сейчас подтверждают ваши сверстники на Донбассе. Это и военнослужащие, и медики, и волонтёры. Они, как и вы, хотят благополучия для своей семьи, своих близких, своей страны. И делают всё возможное для этого!

Перед вами открыты все пути. А наша задача – помочь вам найти своё призвание. Для этого есть много интересных проектов и площадок, где вы можете проявить себя, свои лидерские качества и творческие способности.

Дорогие друзья! Дерзайте! Пробуйте новое! Настойчиво добивайтесь поставленных целей! И не останавливайтесь на достигнутом!