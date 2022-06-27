Владимир Якушев: «Молодость – прекрасное время»

Полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил молодых людей:
- С Днём молодёжи!
Молодость – прекрасное время. Время, когда каждый определяет свой жизненный путь, обретает друзей, встречает первую любовь.
Сегодня молодёжь – главный двигатель развития страны и ее регионов.
Мы гордимся уральской молодёжью. Вашими талантами, инициативами, успехами и достижениями в науке, в искусстве, спорте.
Уральское мужество, верность долгу сейчас подтверждают ваши сверстники на Донбассе. Это и военнослужащие, и медики, и волонтёры. Они, как и вы, хотят благополучия для своей семьи, своих близких, своей страны. И делают всё возможное для этого!
Перед вами открыты все пути. А наша задача – помочь вам найти своё призвание. Для этого есть много интересных проектов и площадок, где вы можете проявить себя, свои лидерские качества и творческие способности.
Дорогие друзья! Дерзайте! Пробуйте новое! Настойчиво добивайтесь поставленных целей! И не останавливайтесь на достигнутом!
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