Владимир Якушев: «Наши предки совершили невозможное»

Полномочный представитель Президента России Владимир Якушев обратился к жителям Уральского федерального округа в связи с Днём памяти и скорби:

- Дорогие уральцы, сибиряки, северяне.

22 июня 1941 года – скорбный день в истории страны. Мы столкнулись с угрозой самому существованию нашего народа. Речь шла о его жизни и смерти, а вместе с тем – и о спасении всего человечества.

Нацизм, как чума, распространялся тогда по миру. Казалось, нет силы, способной его остановить. Сделать это смогли только наши люди, бойцы Красной Армии, партизаны и подпольщики, труженики тыла.

Наши предки совершили невозможное. В обстоятельствах, которые казались безнадёжными, они работали для Победы. Сплотились ради единой цели. Жертвовали собой и трудились на износ. Преодолевали голод, страх и горе, веря, что впереди – мирная жизнь, ясное небо. Это были годы единения народа.

Урал и Сибирь обеспечивали фронту надёжный тыл. Ценой невероятных усилий тысячи наших земляков с этой задачей справились.

К сожалению, не все усвоили уроки прошлого. На наших глазах в мире вновь поднимает голову нацизм. И на передовой в борьбе с ним снова находится Россия. Уверен – мы обязательно победим. Это – наш долг перед памятью дедов и прадедов, наша обязанность перед будущими поколениями.

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