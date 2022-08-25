Владимир Якушев: "Новый детский сад "Умка" в Шадринске показывает национальные проекты в действии"

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев вместе с губернатором региона Вадимом Шумковым и главой попечительского совета Фонда развития территорий Сергеем Степашиным во время рабочей поездки в Шадринск осмотрел объекты социальной инфраструктуры города

«Новый детский сад «Умка», который возводился по нацпроекту «Демография», показывает национальные проекты в действии. Можно уверенно говорить: это эффективный, работающий инструмент, который позволяет муниципалитетам развиваться и повышать качество жизни людей. И власти Шадринска активно используют этот механизм», – подчеркнул Владимир Якушев.

Детский сад-ясли «Умка» строился по уникальному для УрФО проекту: помимо привычных групп, пищеблока, залов для занятий музыкой и спортом здесь предусмотрен зимний сад. Аналогичные проектные решения применяются и при строительстве детских садов в селе Большое Чаусово и в селе Введенское Кетовского района Курганской области.

Детский сад-ясли рассчитан на 150 мест. Штат полностью укомплектован квалифицированными педагогами.

За три последних года в Курганской области создано более 2300 новых мест в дошкольных учреждениях. Большинство детских садов — с ясельными группами, позволяющими принять малышей уже с двухмесячного возраста. Они построены по нацпроекту «Демография».

По информации пресс-службы полпредства УрФО.