Владимир Якушев обратился к студентам: «В ваших руках – будущее нашей страны»

25 января – День российского студенчества.

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил молодёжь:

- Уважаемые студенты Уральского федерального округа!

Поздравляю вас с праздником – с Днем российского студенчества!

Студенческие годы – это первые осознанные шаги во взрослую жизнь. Время смелых мечтаний и решительных действий. Обретения верных друзей, профессии, уверенности в себе.

В Уральском федеральном округе - инициативная, отзывчивая и творческая молодёжь. Вы достойно представляете свои вузы на международных, всероссийских и региональных конкурсах. Участвуете в федеральных программах и волонтёрских движениях. Развиваете собственные проекты и предлагаете нетривиальные решения для сложных задач.

Дорогие друзья! В ваших руках – будущее нашей страны. Это большая ответственность, но вам она по плечу.

Дерзайте, мечтайте, действуйте! И пусть все у вас получается. Пусть лучшие идеи находят воплощение. Пусть рядом всегда будут надёжные соратники и единомышленники. Здоровья, энергии, счастья и успехов на всех экзаменах, главный из которых – жизнь!

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