Владимир Якушев оценил темпы благоустройства Кургана

7 ноября ходе рабочей поездки полпред Владимир Якушев и глава региона Вадим Шумков побывали на ряде инфраструктурных объектов города, которые были отремонтированы или их ремонт завершается. Так, на улице Максима Горького по поручению губернатора заменили теплосети, изношенные более чем на 90%. Вадим Шумков подчеркнул, что все начатые объекты будут завершены.

«В этом году уже завершили перекладку тепловых сетей по Максима Горького, уже заканчиваем строительство дороги на месте переложенных сетей. Идут работы в три этапа по перекладке сетей по улице Коли Мяготина. Заканчивается до конца года капитальный ремонт Некрасовского моста, в мае следующего года планируем сдать Кировский мост. Одновременно сейчас заключены контракты на ремонт еще двух мостов – это по ул. Бурова-Петрова и Чеховского моста. Все дорожные работы тоже закончатся до середины ноября, будут завершены также дорожно-строительные работы и ремонты дворов. Всё будет в порядке», - отметил глава губернатор.

«Сегодня в Кургане многое делается в отношении ЖКХ и благоустройства города», - подытожил свои впечатления от увиденного Владимир Якушев.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.