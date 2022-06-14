Владимир Якушев: «Перед IT-разработчиками открылись серьезные окна возможностей»

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев принял участие в XIII международном IT-форуме в Ханты-Мансийске

Форум является крупнейшим событием в IT-сфере Уральского федерального округа. И одно из важнейших мероприятий в повестке стран-участниц альянсов БРИКС и ШОС.

Во вторник, 7 июня, состоялась пленарная дискуссия на тему «Цифровая повестка в современных условиях. Глобальные вызовы и новые возможности».

Полпред отметил, что на форуме традиционно обсуждают самые актуальные вопросы развития цифровой экономики и поблагодарил губернатора Югры Наталью Комарову за организацию мероприятия, в котором принимают участие представители 45 стран и более 70 регионов России.

Отвечая на вопрос о темпах замещения иностранного программного обеспечения в промышленном комплексе Уральского федерального округа, Владимир Якушев подчеркнул, что перед разработчиками сейчас открылись серьезные окна возможностей – в части рынков сбыта, создания новых продуктов и расширения своей деятельности.

«Еще два года назад иностранное программное обеспечение занимало до двух третей отечественного рынка. Сейчас эта тенденция меняется. Российские, в том числе, и уральские компании обладают готовыми продуктами или компетенциями для разработки новых программ, чтобы относительно быстро и безболезненно заместить уходящих поставщиков», - отметил полпред.

По мнению Владимира Якушева процесс импортозамещения в IT-сфере не быстрый и требует тщательного взаимодействия заказчиков и поставщиков, аккуратного участия органов власти и регуляторов. На основе этого взаимодействия, в рыночных условиях, будут найдены оптимальные решения и условия замены иностранных продуктов.

Полпред напомнил, что на государственном уровне для поддержки IT-индустрии создана, по сути, новая институциональная среда. Плюсом к реализованному в прошлом году налоговому маневру в сфере IT, правительством России в антикризисный план включены новые меры поддержки. Это льготное кредитование IT-компаний, льготы по налогу на прибыль, запрет на использование иностранного программного обеспечения на объектах критической инфраструктуры. Кроме того, серьезная поддержка направлена на задачу удержания талантливых специалистов в сфере IT – это льготная 5%-ная ипотека и отсрочка от призыва в армию молодым специалистам.

«В результате, как говорят руководители предприятий IT-отрасли, отток специалистов составил не более 1% от численности занятых в этой сфере специалистов», - уточнил полпред.

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