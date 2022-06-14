Владимир Якушев поручил взять на контроль вопросы безопасности на водоёмах

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов Уральского федерального округа.

Одним из вопросов стала ситуация с безопасностью на водоёмах.

«Наступает жаркий период, количество отдыхающих на водоёмах растёт. К сожалению, есть первые трагедии - с начала сезона в УрФО утонули пятеро детей. Необходимо взять на контроль все вопросы, связанные с безопасностью отдыхающих, особенно, несовершеннолетних. Организовать профилактическую работу с жителями, в том числе по теме надзора за детьми во время каникул. Алгоритмы действий есть. Пора включать их в работу», – поручил ГФИ Владимир Якушев. Он добавил, что на контроле также следует держать и ситуацию с природными пожарами: все новые возгорания должны быть оперативно ликвидированы – это позволит избежать случаев разрастания очагов.

В ходе совещания также обсудили ситуацию с кредитованием малого и среднего бизнеса, системообразующих предприятий. C понижением Банком России ключевой ставки сугубо банковские продукты вновь становятся интересны бизнесу, и он выбирает наиболее выгодный вариант. Владимир Якушев подчеркнул: не важно, какой программой кредитования воспользуется предприниматель – с господдержкой или нет. Главное – наполнить бизнес ликвидностью.

По информации uralfo.gov.ru.