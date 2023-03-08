Владимир Якушев поздравил курганских женщин

Владимир Якушев, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе, поздравил жительниц Урала с Международным женским днем:

- Милые женщины!

От всей души поздравляю вас с самым замечательным весенним праздником – с днём 8 марта!

В Международный женский день искренне благодарю всех женщин Уральского федерального округа за их вклад в развитие и в будущее наших регионов, за трудовые достижения, за активную жизненную позицию и преданность родной земле.

Вы и только вы, дорогие наши женщины, делаете мир вокруг лучше и добрее. Вдохновляете нас, мужчин, на новые свершения, добрые дела и поступки. Наполняете нашу жизнь смыслом и светом.

Вы всегда рядом с нами — и в трудную минуту, и в минуты радости. Ваша любовь и забота делают нас сильнее, дают уверенность в своих силах.

Позвольте выразить вам всем свое искреннее восхищение! Оставайтесь такими же прекрасными, обаятельными и любимыми.

Желаю вам счастья, здоровья, солнечного настроения и всего самого лучшего!

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