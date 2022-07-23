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Владимир Якушев поздравил работников торговли УрФО с профессиональным праздником

23 июля – День работников торговли

23 июля, 2022 - 09:30

В поздравлении говорится:

«Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Торговля – одна из важнейших сфер экономики. Ключевое звено между производителем и потребителем. От эффективности вашей работы зависит стабильность множества отраслей, предприятий малого и среднего бизнеса.

В сфере торговли трудятся тысячи жителей Уральского федерального округа. Каждый день вы приветствуете нас улыбками и помогаете сориентироваться в изобилии товаров. Терпеливо отвечаете на вопросы, внимательно следите за порядком, совершенствуете качество услуг, развиваете новые форматы. И в нынешних сложных условиях держите высокую планку в работе, обеспечиваете необходимый уровень сервиса и комфорта.

От всей души благодарю вас за добросовестный труд, чуткое и внимательное отношение к покупателям! Желаю здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов!»

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23 июля, 2022 - 09:30

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