Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем автомобилиста

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев поздравил работников и ветеранов автомобильной отрасли Уральского федерального округа с профессиональным праздником

В поздравлении говорится:

«Уважаемые работники и ветераны автомобильной отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сложно представить современный мир без автомобильного транспорта. Он даёт свободу передвижений и меняет облик городов. Обеспечивает работу отраслей экономики, стимулирует развитие науки и технологий.

Для Уральского федерального округа сфера автоперевозок во многом определяет экономику регионов. Укрепляет межрегиональную кооперацию, стимулирует промышленное производство.

Регионы УрФО активно используют все возможности для развития отрасли. По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» приобретают современную технику, которая соответствует всем экологическим требованиям. Создают автодорожную инфраструктуру и внедряют технологические решения, которые повышают безопасность, качество и комфортность автоперевозок.

Стабильность работы автотранспортной отрасли обеспечивают тысячи специалистов. Это профессионалы своего дела, увлечённые и ответственные люди.

Дорогие друзья! Желаю вам безопасных дорог, благодарных пассажиров и надёжных попутчиков!»

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