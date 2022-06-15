Полномочный представитель Президента России Владимир Якушев принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета, которое прошло под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова.

На заседании рассматривались вопросы организации работы федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по анализу обстановки, складывающейся в области противодействия терроризму, своевременному выявлению причин и обстоятельств вовлечения граждан, прежде всего молодежи, в террористическую деятельность.

В ходе заседания было подчеркнуто, что только скоординированная, системная работа всех субъектов противодействия терроризму на данном направлении позволяет выработать эффективные профилактические меры, направленные на недопущение распространения террористических и иных радикальных идей, в том числе идей движения «Колумбайн» и украинского неонацистского сообщества «Маньяки. Культ убийств», в российском обществе, а также среди иностранных граждан, прибывших в нашу страну для учебы и трудовой деятельности.

По результатам обсуждения выработаны конкретные решения по повышению качества профилактических мероприятий.

По информации официального сайта НАК РФ и uralfo.gov.ru.

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