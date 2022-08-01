Владимир Якушев приветствовал участников форума УрФО округа «Утро»

В Югре стартовал форум молодёжи Уральского федерального округа УТРО. Ключевая тема форума в этом году – формирование уникальной системы возможностей для устойчивого развития молодежных сообществ

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев в своем приветственном обращении отметил таланты, успехи и достижения участников форума: «Я горжусь нашей молодёжью! Вы – главный двигатель развития страны и ее регионов. Все пути для вас открыты. Решения и выбор за вами. А мы готовы помочь вам найти своё призвание. Дерзайте, пробуйте новое, настойчиво добивайтесь поставленных целей и не останавливайтесь на достигнутом!»

На форум приехали свыше 500 молодых людей из более чем 53 регионов. Впервые в мероприятии примет участие молодёжь из подшефных территорий ДНР и ЛНР, которые курируют регионы УрФО. Форумчане получат новые знания и компетенции по развитию некоммерческих организаций, социальному проектированию, проектному менеджменту и управлению ресурсами. Узнают, как создать в регионе дополнительные условия для самореализации юношей и девушек, в том числе через исполнение проектов и инициатив.

На форуме выступят более 50 спикеров из регионов России и других стран в сфере молодёжной политики и развитии неформальных сообществ, НКО, а также фасилитаторы, методисты и руководители молодёжных проектов.

Во вторник, 2 августа, в 16:30 на площадке форума пройдёт панельная дискуссия, в которой примет участие полпред Владимир Якушев, а также руководители регионов УрФО.

Форум молодёжи Уральского федерального округа «УТРО» проводится по поручению Президента России от 20 августа 2012 г. № Пр-2218.

С 1 по 10 августа на территории культурно-туристического комплекса «Археопарк» в Ханты-Мансийске участников ждёт работа по шести тематическим направлениям.

1 смена: «Урбанистические сообщества» – организатор площадки Свердловская область, «Креативные сообщества» – Югра, «Эко-сообщества»– Ямал;

2 смена: «ЗОЖ-сообщества» – организует Курганская область, «Вовлеченные сообщества» – Тюменская область и «Образовательные сообщества» – площадка Челябинской области.

Организаторы форума: аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и правительство Югры, главный партнёр – Росмолодёжь. Соорганизаторы форума -правительства регионов Уральского федерального округа.

Пройдет презентация 6 образовательных площадок, встреча с детьми из Макеевки и участниками форума из ДНР и ЛНР.

В рамках форума состоится панельная дискуссия «Роль сообществ в государственной молодежной политике».

В ней примут участие полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, заместитель руководителя Росмолодежь Дамир Фаттахов, губернаторы регионов УрФО, исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов

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