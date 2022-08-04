Владимир Якушев приветствовал участников выставки-форума «День Уральского поля»

В Курганской области, сегодня, 4 августа проходит выставка-форум «День Уральского поля». Полномочный представитель Президента Владимир Якушев поприветствовал участников и гостей мероприятия.

«В последние годы агропромышленный комплекс регионов УрФО совершил качественный рывок вперёд. Успехи стали возможны благодаря выстроенному взаимодействию с органами власти и бизнес-партнёрами, верным стратегическим решениям и умением использовать инструменты поддержки. Это движение должно продолжаться. Необходимо наращивать производственные мощности наших предприятий, и обновлять их материально-техническую базу. Внедрять современные технологии и цифровые решения, запускать новые проекты», – акцентировал полпред.

Он добавил, что аграрный сектор, как и другие отрасли экономики, столкнулся с серьёзными вызовами. Появилось много новых задач, связанных с импортозамещением, логистикой, деловыми связями. Несмотря на это, важно продолжать реализацию проектов в сфере АПК. Искать и находить решения проблем, продиктованных повесткой дня.

Восьмая окружная выставка-форум «День Уральского поля-2022» состоится 4 августа в Кетовском районе Курганской области около с. Введенское на полях КФХ Невзорова А.Ф. В ней примут участие более ста предприятий и организаций-поставщиков сферы аграрного снабжения. Среди гостей выставки – делегации регионов Уральского федерального округа и руководители аграрных предприятий, спикеры форума – ведущие отраслевые аналитики и эксперты.

На выставке будет представлена современная сельскохозяйственная техника и технологии, которые применяются в уральских регионах. Презентованы инновации аграрной науки, агробизнеса, сельхозмашиностроения, агротуризма, в том числе в части импортозамещения.

Учёные и производственники расскажут о развитии промышленного семеноводства, о возделывании перспективных сортов сельхозкультур, об экономическом и экологическом аспектах применения удобрений и средств агрохимии в Уральском федеральном округе.

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