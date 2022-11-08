Владимир Якушев призвал окружить заботой и вниманием семьи мобилизованных

Полномочный представитель Президента РФ Владимир Якушев провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов УрФО.

«Наша задача – каждую семью защитников Отечества окружить заботой и теплом: они ни в коем случае не должны оставаться со своими трудностями один на один. В нынешней ситуации стоит занять активную позицию и еще раз спросить: не нужна ли вам дополнительная помощь? И ни одна просьба не должна остаться без внимания», – подчеркнул полпред.

В приоритете работы властей – системная работа по поддержке семей мобилизованных. Вопросы, которые поступают от семей мобилизованных, необходимо рассматривать в первоочередном порядке, индивидуально и внимательно, акцентировал внимание Владимир Якушев.

Регионам также необходимо держать на контроле работу пунктов временного размещения, открытых в УрФО для вынужденных переселенцев из Украины.

По словам полпреда,в регионах сформирован достаточный запас мест для размещения вновь прибывающих. Людям оказывают необходимую помощь по получению документов, медицинской помощи, трудоустройству, устройству детей в школы и детские сады.

Фото Николая Пушилина.

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