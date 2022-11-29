Владимир Якушев провел личный прием граждан в онлайн-режиме

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев по поручению главы государства в режиме видеоконференцсвязи провёл личный прием граждан

«Обращения граждан – это срез самых острых проблем, которые волнуют жителей. Каждая просьба прорабатыается самым тщательным образом, с подключением всех профильных структур. Все поручения, данные по итогам личного приёма граждан, находятся на контроле до окончательного решения проблемы», – подчеркнул Владимир Якушев.

Жительница Курганской области Марина Маслова говорила с полпредом о необходимости строительства фельдшерско-акушерского пункта в селе Долгие Частоозерского муниципального округа. ГФИ по региону Артём Пушкин сообщил, что вопрос был проработан с правительством Курганской области. В этом году будет приобретено модульное здание ФАПа площадью 81 кв.м, которое сможет обслуживать 450 человек из сел Долгие и Малодолгие, а также из деревни Песьяное.

Заработает ФАП к 1 февраля 2023 года.

Принятые решения Владимир Якушев поручил контролировать главным федеральным инспекторам регионов. Заявителей он попросил внимательно следить за ходом решения обозначенных ими вопросов и в случае, если реализация поручений затягивается, оперативно сообщать о проблеме главному федеральному инспектору своего региона либо напрямую в аппарат полпреда.

Фото пресс-службы полпредства УрФО.

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