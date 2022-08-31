Владимир Якушев: «Развитие нефтегазового сектора продолжается, несмотря на санкции»

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев вместе с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Натальей Комаровой и председателем Правления «Газпром нефти» Александром Дюковым запустили в эксплуатацию первую очередь установки подготовки нефти на месторождении имени Александра Жагрина. Это ключевой актив нового нефтяного кластера компании в Западной Сибири

«Запуск установки подготовки нефти – это событие, значимое для всего федерального округа, для всей страны. Югра – энергетическое сердце России. Нефтегазовая отрасль – основа экономики. Нам предрекали, что компании перестанут инвестировать, возникнет экономический коллапс. Сегодняшнее мероприятие доказывает обратное: несмотря на санкции, крупные игроки нефтегазового сектора принимают серьёзные стратегические решения - продолжают инвестировать и развивать отрасль», - подчеркнул Владимир Якушев.

Новая инфраструктура позволит увеличить добычу на месторождении в 2022 году более чем в два раза – до 5,5 млн тонн нефтяного эквивалента. Месторождение имени Александра Жагрина было открыто в 2017 году, его начальные геологические запасы - 217 млн тонн нефти. Это ядро нового нефтяного кластера «Зима», в состав которого входят восемь лицензионных участков площадью более пяти тысяч квадратных километров и геологическими запасами 840 млн тонн нефти.

Установка подготовки нефти обеспечит подготовку продукции до товарного качества с последующей транспортировкой до магистрального трубопровода Нижневартовск – Курган – Самара.

С запуском второй очереди установки в 2023 году производственные мощности увеличатся до восьми млн тонн нефти в год. Новый технологический комплекс повысит эффективность добычи и в перспективе позволит приступить к разработке других активов кластера.

Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что «месторождение расположено в ранее не разрабатываемой Карабашской зоне и сегодня, в результате реализации этого проекта, мы имеем все доказательства того, что здесь можно и нужно работать».

По словам председателя Правления «Газпром нефти» Александра Дюкова, с 2015 года благодаря геологоразведке удалось в восемь раз увеличить ресурсную базу месторождения. Помимо традиционных, были обнаружены и трудноизвлекаемые запасы углеводородов. Для их разработки необходимы инновационные решения, поиск которых будет идти вместе с партнёрами из числа научных центров и промышленных предприятий страны.

Владимир Якушев напомнил, что в Уральском федеральном округе развита межрегиональная кооперация. Ресурсодобывающие и обрабатывающие предприятия Югры и Ямала тесно сотрудничают с машиностроительным комплексом Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей. Кроме этого, УрФО обладает мощным научным потенциалом. На территории округа создано два научно-образовательных центра мирового уровня, функционируют институты Российской академии наук. «В комплексе всё это работает на импортозамещение: на поиск новых технологий, а также на доработку имеющихся решений до логического завершения. Именно этим мы и будем заниматься - потенциал огромен», – добавил Владимир Якушев.

По информации пресс-службы полпредства УрФО

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