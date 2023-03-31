Владимир Якушев: «Регионам надо продолжать работу по нацпроектам»

Заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков сегодня, 31 марта, в режиме видеоконференции принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе, которое провел Владимир Якушев.

На Совете обсудили итоги социально-экономического развития регионов в 2022 году и поставили задачи на 2023 год.

Индекс промышленного производства в Курганской области за 2022 год составил 102,5%, доложил Константин Ермаков. В среднем по России этот показатель равнялся 99,4%. А за январь-февраль 2023 года индекс промышленного производства также превысил среднее значение по стране — 100,4%.

- Курганская область заняла первое место в рейтинге субъектов России по индексу производства продукции сельского хозяйства — 139,9%, 18 место – по объемам ввода жилья в 2022 году, превысив прошлогодний уровень на 19%. А уровень регистрируемой безработицы в регионе по данным на 24 марта текущего года составляет менее 0,9%, - сказал заместитель губернатора.

Реализация инвестиционных проектов и возросшая нагрузка на предприятия оборонно-промышленного комплекса ставят перед Курганской областью новые задачи по кадровому обеспечению.

- По инициативе губернатора Вадима Шумкова реализуется целый ряд мер, направленных на удовлетворение спроса наших предприятий в необходимых специалистах, - подчеркнул Константин Ермаков.

Подводя итоги заседания, Владимир Якушев отметил, что регионам УрФО удалось сохранить экономическую и социально-политическую стабильность и не допустить в 2022 году снижения доходной части бюджетов.

- Основные вызовы для экономики в этом году – технологическая зависимость от других стран и нехватка кадров. Региональные органы власти в ручном режиме обеспечивают кадровую наполняемость по приоритетным направлениям, но проблема требует системного решения, – подчеркнул Владимир Якушев.

Полпред также добавил, что одним из важнейших приоритетов остается строительство жилья и улучшение жилищных условий жителей УрФО. Регионам необходимо продолжать работу по нацпроектам, реализация которых обеспечивает развитие страны и является условием сохранения целых отраслей.

Фото сайта kurganobl.ru.