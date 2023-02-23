Владимир Якушев: «Рубежи Родины, её свобода и будущее – под надёжной защитой!»

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил зауральцев с Днем защитника Отечества:
- Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Это наш общий, по-настоящему всенародный праздник. Ведь защита Родины - долг и обязанность каждого гражданина.
Поэтому наша армия всегда была и будет народной. Её сила - в любви и поддержке людей, их готовности отдать всё ради свободы и независимости своей страны.
Именно это помогло нам победить в Великой Отечественной войне. Выстоять в годы "холодной войны". Сохранить и укрепить суверенитет России в наши дни.
Живую связь армии и народа еще раз показала специальная военная операция. Наши воины на передовой каждый день ощущают поддержку миллионов людей. Среди них - работники оборонных предприятий, волонтеры, родные и близкие бойцов.
Давайте пожелаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, мужества и силы духа.
Мы знаем - рубежи Родины, ее свобода и будущее – под надежной защитой!
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