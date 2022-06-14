Владимир Якушев соцработникам: Ваша профессия - одна из самых гуманных

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев поздравил социальных работников Уральского федерального округа с профессиональным праздником

В поздравлении говорится:

«Уважаемые социальные работники! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша профессия - одна из самых гуманных. Вы помогаете тем, кто больше всего нуждается в заботе: ветеранам, детям-сиротам, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья. Эта работа требует чуткости, терпения, милосердия и большой самоотдачи.

Меняются виды и способы социальной поддержки, обновляются технологии. Но неизменным для специалистов сферы социальной защиты остается главное – это внимание к людям и стремление сделать их жизнь чуть проще и комфортнее.

Дорогие социальные работники и ветераны профессии! Благодарю Вас за щедрость души, доброту и человечность. Желаю вам профессиональных успехов, благополучия и здоровья!»

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