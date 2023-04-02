Владимир Якушев: «Союз России и Беларуси – это путь к укреплению наших стран»

Полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил с Днем единения народов России и Белоруссии:

- Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Днём единения народов Беларуси и России!

С белорусским народом мы вместе на протяжении веков. Вместе строили мощную государственность. Создавали уникальные культурные ценности. Противостояли вызовам и отражали внешние угрозы.

Сегодня наши народы, как и прежде, едины в защите своего суверенитета, права на жизнь и свободу. Крепнут политические связи. Расширяется экономическая, социальная и культурная интеграция стран.

Плодотворные, тёплые отношения с Белоруссией выстроены у всех регионов Уральского федерального округа. Идёт активное сотрудничество в сфере товарооборота и промышленной кооперации. Реализуются проекты в области сельского хозяйства, науки, образования и в других сферах. Но самое главное – у нас есть чувство плеча. Взаимное уважение, доверие и поддержка.

Союз России и Беларуси – это путь к укреплению наших стран. Пусть эти связи становятся ещё прочнее. Пусть развивается сотрудничество регионов и появляются новые проекты. С праздником, друзья! Счастья, здоровья и благополучия!



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