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Владимир Якушев: "Создавать новое — значит прокладывать дорогу в будущее"

День изобретателя и рацоинализатора

25 июня, 2022 - 19:00

Полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил изобретателей, разработчиков и новаторов с профессиональным праздником:

- Создавать новое — значит прокладывать дорогу в будущее.

Экономика сегодня нуждается в прорывных идеях. Перед вами стоит задача - заменить иностранные технологии и решения отечественными конкурентоспособными разработками. Обеспечить технологическую независимость страны и дать стимул для дальнейшего развития отраслей.

В регионах Уральского федерального округа сформирована мощная научно-технологическая база. Разработки уральцев успешно внедряются в производственный процесс. Под эгидой научно-образовательных центров, научных институтов, вузов идёт работа над перспективными инновационными решениями и технологиями.

Дорогие друзья! Желаю вам вдохновения, энергии, новых открытий и свершений!

25 июня, 2022 - 19:00

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