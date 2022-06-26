Владимир Якушев: "Создавать новое — значит прокладывать дорогу в будущее"

Полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил изобретателей, разработчиков и новаторов с профессиональным праздником:
- Создавать новое — значит прокладывать дорогу в будущее.
Экономика сегодня нуждается в прорывных идеях. Перед вами стоит задача - заменить иностранные технологии и решения отечественными конкурентоспособными разработками. Обеспечить технологическую независимость страны и дать стимул для дальнейшего развития отраслей.
В регионах Уральского федерального округа сформирована мощная научно-технологическая база. Разработки уральцев успешно внедряются в производственный процесс. Под эгидой научно-образовательных центров, научных институтов, вузов идёт работа над перспективными инновационными решениями и технологиями.
Дорогие друзья! Желаю вам вдохновения, энергии, новых открытий и свершений!
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