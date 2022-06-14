Владимир Якушев: «У нас немало поводов для гордости»

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил с Днём России:
- Уважаемые жители Уральского федерального округа!
Рад поздравить вас с праздником – с Днём России.
Это особенный день. Он знаменует многовековой путь нашего Отечества. Его победы и достижения. Трудовые и ратные подвиги нашего народа. Открытия учёных, творчество писателей, деятелей культуры и искусства.
Сегодня День рождения нашей прекрасной России. Нашей любимой страны. Сильного и могучего государства. С мощной самодостаточной экономикой.
У нас немало поводов для гордости.
Но главная наша сила - это трудолюбивые, талантливые и щедрые люди. Мы любим свою Родину. И готовы противостоять любым вызовам.
Они выпадали на долю каждого поколения. Сегодня наша страна, наша армия снова на переднем крае борьбы с нацизмом. Россия протянула руку помощи миллионам жителей Донбасса и других регионов Украины. Наши доблестные воины с честью выполняют долг, достойно переносят все тяготы и опасности.
Трудности делают нас только сильнее. Так будет и на этот раз - вместе мы справимся с любыми сложностями. Обеспечим безопасность и будущее для России, для наших детей и внуков.
С праздником, друзья!
Благополучия, счастья, здоровья и новых свершений!
С днем России!
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