Владимир Якушев: «У нас немало поводов для гордости»

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил с Днём России:

- Уважаемые жители Уральского федерального округа!

Рад поздравить вас с праздником – с Днём России.

Это особенный день. Он знаменует многовековой путь нашего Отечества. Его победы и достижения. Трудовые и ратные подвиги нашего народа. Открытия учёных, творчество писателей, деятелей культуры и искусства.

Сегодня День рождения нашей прекрасной России. Нашей любимой страны. Сильного и могучего государства. С мощной самодостаточной экономикой.

У нас немало поводов для гордости.

Но главная наша сила - это трудолюбивые, талантливые и щедрые люди. Мы любим свою Родину. И готовы противостоять любым вызовам.

Они выпадали на долю каждого поколения. Сегодня наша страна, наша армия снова на переднем крае борьбы с нацизмом. Россия протянула руку помощи миллионам жителей Донбасса и других регионов Украины. Наши доблестные воины с честью выполняют долг, достойно переносят все тяготы и опасности.

Трудности делают нас только сильнее. Так будет и на этот раз - вместе мы справимся с любыми сложностями. Обеспечим безопасность и будущее для России, для наших детей и внуков.

С праздником, друзья!

Благополучия, счастья, здоровья и новых свершений!

С днем России!

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