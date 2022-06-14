Владимир Якушев указал регионам оказать помощи отделениям общества «Знание»

Полномочный представитель Президента России Владимир Якушев провёл совещание по развитию деятельности региональных отделений Российского общества «Знание» в регионах Уральского федерального округа. В совещании приняли генеральный директор Общества «Знание» Древаль, представители региональных органов власти и общественных объединений

Владимир Якушев напомнил, что общество «Знание» имеет славные традиции и большой авторитет, проводит масштабные мероприятия Всероссийского масштаба, в которых активно участвует молодёжь. Однако полностью возродить общество невозможно без активных и деятельных региональных отделений.

«Региональные отделения необходимо обеспечить помещениями и материальными ресурсами. Но главное – найти подготовленных мотивированных руководителей. Это должны быть авторитетные, энергичные и, конечно, патриотически настроенные люди, – подчеркнул полпред и попросил регионы подключиться к решению этих задач, оказав обществу «Знание» всё необходимое содействие. - Его региональные отделения должны стать реальным фактором влияния на общественное мнение».

Итсочник: Пресс-служба полпредства УрФО.