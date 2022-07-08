Владимир Якушев: «В дружных семьях растут счастливые дети»

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев поздравил жителей Уральского федерального округа с Днём семьи, любви и верности:

- Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!

Семья – это бесценный дар. В его основе - забота, уважение, терпение, верность и любовь. Именно семья даёт нам силы, энергию, уверенность в завтрашнем дне.

В дружных семьях растут счастливые дети. Добрые и отзывчивые, ответственные и целеустремлённые. С крепким внутренним стержнем, способные мечтать и воплощать идеи в жизнь.

Дорогие друзья! Любите и будьте любимы! Создавайте семьи и берегите родных! Желаю вам всего самого доброго: благополучия, здоровья, счастья!

Добавим, что в Кургане сегодня, 8 июля, организовано много мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности. В ЦПКиО семейным парам, прожившим вместе более 40 лет, вручат медали. Творческие коллективы будут радовать зрителей на разных площадках города.