Владимир Якушев в Кургане провел рабочую встречу с главой МЧС России

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев и глава МЧС России Александр Куренков в ходе рабочей встречи в Кургане обсудили комплекс вопросов защиты населения и территорий Уральского федерального округа от чрезвычайных ситуаций.

«Силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в Уральском федеральном округе к реагированию на риски природного и техногенного характера в целом готовы», – отметил полпред.

«Благодаря хорошо организованной профилактической и практической работе в этом году по сравнению с 2021 годом удалось снизить количество чрезвычайных ситуаций практически в два раза, а число погибших в чрезвычайных ситуациях людей – в 7,5 раз. Безусловно, положительным достижением является и сокращение в УрФО на треть количества техногенных пожаров», – подчеркнул Владимир Якушев.

На круглосуточном контроле ситуация с природными пожарами. Полпред поблагодарил министра за оперативное решение вопроса с выделением авиации МЧС России для тушения ландшафтных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в начале августа 2022 г.

«Несмотря на сложную обстановку в Югре, оперативное решение вопросов с наращиванием группировки спасателей и привлечением спецавиации МЧС России позволило не пустить огонь в населенные пункты. Жизнь, здоровье и имущество граждан для нас в приоритете», – отметил Владимир Якушев.

«В этом году природные пожары в регионе начались как никогда рано. Это было настоящее испытание для вас и жителей региона - вместе мы справились со стихией. Необходимо сделать правильные выводы – эффективное взаимодействие всех сил и средств должно стать основой реагирования. Наработанные методы нужно применять, а исполнительская дисциплина, контроль и оценка реализованных мероприятий должны быть постоянными. Сегодня мы чествуем героев, а в каждой награде, помимо личного мужества, отражен опыт и профессионализм всего “пожарного братства”», - отметил Александр Куренков.

В ходе рабочей поездки полпред и глава МЧС России посетили здание 9-й пожарно-спасательной части - это старейшее действующее здание пожарного депо, построенное в 1881 году. Здание неоднократно реставрировалось и поддерживается в образцовом состоянии.

На Троицкой площади состоялось награждение отличившихся сотрудников МЧС России, а также осмотр техники и оборудования, которое выпускается производителями Курганской области: ООО «Вездеходы Бурлак», ООО «НПФ Технотранс» и АО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования».

По информации uralfo.gov.ru.