Владимир Якушев: «В регионах УрФО ситуация с природными пожарами нормализовалась»

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев оценил работу регионов по ликвидации природных пожаров как удовлетворительную

Совещание по проблемам обманутых дольщиков Якушев

«Большинству удаётся работать на опережение и заранее согласовать те объемы сил и средств, которые имеются у соседних территорий, и будут привлечены в регион для тушения пожара в случае недостаточности собственных ресурсов. Это оправданно, поскольку позволяет направить на тушение пожара максимальный арсенал сил и средств и не допустить его масштабирования. Такое заблаговременное определение и согласование взаимной помощи - гарантия того, что огненная стихия не выйдет из-под контроля», - подчеркнул полпред.

В текущем году зафиксировано два пиковых периода по природным пожарам: конец апреля - начало мая и начало августа. Как отмечают эксперты, майские природные пожары вызваны несколькими факторами - погодными условиями и несоблюдением гражданами правил пожарной безопасности во время пребывания на отдыхе и при проведении работ на дачных или садовых участках. Августовские пожары в текущем году связаны с аномально высокой температурой воздуха и грозовой активностью в северных регионах УрФО.

На утро 17 августа в трех регионах УрФО: Свердловской области, ХМАО – Югре и в ЯНАО действуют девять природных пожаров на общей площади 652 га. Все они локализованы. На их тушении задействовано 229 человек и 48 единиц техники.

По информации пресс-службы полпредства УрФО.