За два года в регионах заключено практически 100 тысяч договоров на подведение голубого топлива к домовладениям. В половине случаев газ доведён до границ участков. Об этом сообщил полномочный представитель президента Владимир Якушев.

«Важно, чтобы люди получали фактическую возможность пользоваться газом. По поручению Президента льготные категории граждан имеют право на социальные выплаты для проведения газовых сетей на своём участке и покупки оборудования. Необходимо максимально полно доносить эту информацию для потенциальных абонентов и помогать им с получением поддержки», – акцентировал Владимир Якушев.

Потенциал догазификации по Уральскому федеральному округу составляет более 200 тысяч домовладений, из них 160 тысяч домовладений уже находятся в региональных программах догазификации, сообщили в пресс-службе полпредства. Техническая возможность подключения обеспечена у 130 тысяч домовладений.

С 2021 года по март 2023 года заключено практически 100 тысяч договоров на догазификацию домовладений. Газ подведён к 52 тысячам участков, находящихся в собственности граждан.

Заключить комплексный договор на поставку ресурса во всех регионах УрФО можно в том числе через МФЦ. По этому договору осуществляется строительство газопровода от точки подключения до объекта капитального строительства в границах земельного участка заявителя, а также поставка газа и техническое обслуживание. Инфраструктура до границ участков строится без привлечения средств жителей. Собственники земельных участков самостоятельно оплачивают проведение газовых сетей внутри границ участка и приобретают необходимое газовое оборудование. Для льготников на эти цели предусмотрены социальные выплаты. Программа реализуется по поручению Президента России.

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