Владимир Якушев: «Виды на урожай в УрФО неплохие»

«В целом по УрФО виды на урожай неплохие. Ситуация в агропромышленном комплексе достаточно устойчивая, сбоев мы не наблюдаем. Самое главное сейчас – чтобы погода не подвела, и мы смогли вовремя всё убрать», – подчеркнул полномочный представитель Президента Владимир Якушев.

На 22 августа урожай убран с 463 тысячи га, это 13 процентов от посевной площади. Намолочен миллион тонн зерна, что на 40 процентов больше, чем было на аналогичную дату прошлого года. Погодные условия способствуют штатному проведению полевых работ. Урожайность по УрФО - 21,6 центнера с гектара – это значительно выше показателей прошлого года.

Всего уральским аграриям предстоит убрать урожай зерновых и зернобобовых культур с 3,5 млн га.

Ранее полпред президента Владимир Якушев, приветствуя участников выставки «Уральское поле», которое проходило в Курганской области заявил, что в сфере АПК необходимо больше внедрять современные технологии и цифровые решения, запускать новые проекты.

«В последние годы агропромышленный комплекс регионов УрФО совершил качественный рывок вперёд. Успехи стали возможны благодаря выстроенному взаимодействию с органами власти и бизнес-партнёрами, верным стратегическим решениям и умением использовать инструменты поддержки. Это движение должно продолжаться. Необходимо наращивать производственные мощности наших предприятий, и обновлять их материально-техническую базу», - акцентировал полпред.