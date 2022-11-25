Владимир Якушев встретился с главой Уральского ГУ Банка России Рустэмом Мардановым

«Банковский сектор – одна из самых слаженных сфер экономики. Он оперативно реагирует на вызовы и эффективно решает поставленные задачи. В начале года, с ужесточением санкционного давления крайне важно было обеспечить финансовую стабильность бизнесу. Сохранить проекты в сфере строительства жилья и рынок ипотечного кредитования. После объявления частичной мобилизации на первый план вышли вопросы по кредитным обязательствам мобилизованных и членам их семей. Каждая из этих тем прорабатывалась оперативно и качественно, при активном участии банковского сообщества. Очень важно, чтобы сектор сохранял эту сыгранность и продолжал действовать сообща. Такой подход обеспечит устойчивость финансовой системы и даст стимул для развития экономки», – подчеркнул Владимир Якушев.

Как сообщил Рустэм Марданов, портфель кредитов юридических лиц за год вырос на 15 процентов - до 4,2 трлн рублей. Более высокими темпами росло кредитование малого и среднего бизнеса – на 24 процента, до 567 млрд рублей. Несмотря на введенные санкции, объёмы новых кредитов бизнесу не уменьшились - во многом благодаря реализации льготных государственных программ.

«В сегменте розничного кредитования, в частности ипотеки, в начале года на фоне повышения ключевой ставки наблюдалось охлаждение спроса. С понижением ставок объём кредитования начал восстанавливаться. За десять месяцев этого года банки выдали в регионах Уральского федерального округа ипотечных кредитов на 354 млрд рублей», – добавил Рустэм Марданов.

Жители УрФО активно вкладывают средства в покупку жилья и в новостройках. На счетах эскроу размещено 254 млрд рублей. Высокая наполняемость счетов эскроу позволяет застройщикам получать в банках недорогие кредиты. Средняя ставка по договорам проектного финансирования в УрФО сейчас составляет 4,7 процента.

Рустэм Марданов рассказал также о мерах поддержки, реализуемых в условиях санкций через финансовый сектор. В марте–сентябре в УрФО банки реструктурировали 69 тыс. кредитов граждан на 29 млрд рублей. Предприятиям МСП – 6,8 тыс. кредитов на 60 млрд рублей. Большая часть реструктуризаций кредитов граждан, как и в целом по стране, проводилась по собственным программам банков. Предприятий МСП – в рамках закона о кредитных каникулах, который действовал с марта по сентябрь 2022 года.

Сейчас кредитными каникулами могут воспользоваться участники специальной военной операции. Заявление на предоставление отсрочки по выплате кредитов или займов можно подать до конца 2023 года.

По информации пресс-службы полпредства УрФО.

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