Владимир Якушев:«Дороги открывают возможности, стимулируют экономический рост, объединяют людей»

Полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил работников дорожной сферы:

- Уважаемые работники дорожного хозяйства и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Качественная автодорожная сеть – залог успешного развития страны и регионов. Дороги открывают возможности, стимулируют экономический рост, объединяют людей.

Для работников дорожной отрасли Уральского федерального округа этот год принёс несколько знаковых событий. В Свердловской области замкнули кольцевую автомагистраль вокруг Екатеринбурга. В Челябинской области завершили строительство четырехполосной трассы Екатеринбург-Челябинск. В Югре в районе Сургута начали возводить второй мост через Обь. Во всех регионах в нормативное состояние приведено множество дорог, уложено почти семь миллионов квадратных метров асфальта.

За каждым достижением стоит серьёзный труд огромного количества людей. Специалистов, привыкших делать работу на совесть. Профессионалов, которые осваивают новые технологии, ищут и находят нестандартные решения.

Дорогие друзья! Перед вами стоят масштабные задачи. Серьёзное подспорье в их решении – национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Уверен, с поддержкой федерального, регионального и муниципального уровней власти вы достигните всех намеченных целей!

Желаю вам успехов в труде, профессиональных достижений, крепкого здоровья и счастья!

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