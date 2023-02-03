Владимиру Усманову будет присвоено звание "Почетный гражданин области"

Всю свою жизнь, которая оборвалась в сентябре 2022 года, генерал-майор Владимир Усманов посвятил служению Отечеству.

«За 71 год он успел столько, что хватило бы для нескольких славных судеб. Боевой генерал, прошедший Афганистан, военный комиссар Курганской области, настоящий патриот Родины. Многие добрые дела региона неразрывно связаны с его именем. Создание серии значимых книг, где увековечены десятки тысяч имен земляков, сражавшихся в разные годы за нашу страну и ее интересы, трудившихся на ее благо. По его инициативе в селах создавали колодцы памяти в честь героев Великой Отечественной войны и устанавливали памятные знаки, проводили патриотические акции и открывали мемориальные таблички на домах героев. Он сохранял память о доблести земляков и воспитывал новых патриотов. Не боялся и умел говорить на сложные темы с молодёжью и открыто высказывать своё мнение о тех, кто выступал против России. Он с первых дней спецоперации поддерживал наших ребят. Гордость детей и внуков, гордость всех жителей Курганской области», - отмечал ранее губернатор Вадим Шумков.

Ранее Вадим Шумков в своём телеграм-канале сообщил о решении о присвоении звания «Почётный гражданин Курганской области» выдающемуся детскому хирургу Грачику Дохоляну, который до последних дней своей жизни спасал жизни маленьких жителей области.