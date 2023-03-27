Власти и "Водный союз" упрощают подключение к сетям новых потребителей

Акционерное общество «Водный Союз» и Департамент экономического развития региона заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную работу по поддержке инвестиционных проектов по оптимизации процедуры технологического присоединения к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения. Это касается разработки единого алгоритма действий по подключению объектов капитального строительства к инженерным сетям, оперативного предоставления информации о расположении коммуникаций и наличии объемов и мощностей, свободных для присоединения, а также сокращения сроков технического присоединения.

Специалисты отмечают, что подключение к сетям водоснабжения и водоотведения сегодня широко востребованная услуга. Соглашение будет способствовать повышению доступности инженерной инфраструктуры и, как следствие, улучшению инвестиционного климата в Кургане.