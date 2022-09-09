Власти Кетовского округа ликвидируют несанкционированные свалки

Возле кладбищенской ограды в селе Бараба работает спецтехника. Два грузовых КАМАЗа с захватывающими механизмами. Сгребают мусор – и загружают в кузов. Когда мы приехали кузова были почти полны, а свалки отживших своё ритуальных украшений и засохших веток практически расчищены. Образуются они постоянно. Чем больше кладбище, тем больше скопление такого мусора. На могилы приезжают не только жители села, но и люди из других мест, у кого здесь захоронены близкие и родственники. Одним словом, за год таких посещений бывает очень много, как и остающегося мусора. Даже если регулярно расчищать многолетние свалки в, так скажем, исторически сложившихся местах, они всё равно наполняются вновь и вновь. Проблему нужно решать кардинально. В данном случае процесс ускорило то, что специалисты департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области выдали предостережение главе Барабинского сельсовета.

«Сейчас мы завершаем этап уборки несанкционированных свалок, - пояснил начальник отдела ЖКХ и транспорта администрации Кетовского муниципального округа Вячеслав Ладошко. - Пока на территории округа остаётся ещё два подобных объекта. В дальнейшем будем рассматривать вопрос по оборудованию мест для сбора мусора и отходов, которые остаются после того как люди посещают кладбища и прибирают могилы. Всё должно быть санкционировано, правильно и чисто вокруг».

Решение проблемы, говорит Вячеслав Ладошко, руководство муниципального округа видит в том, чтобы установить возле мест захоронений мусорные контейнеры.

«Этот вопрос решался сельскими советами, но из-за недостатка у них финансирования оборудовать все места захоронения контейнерами не представлялось возможным, - признался Ладошко. - Сейчас после реорганизации района в муниципальный округ мы эту работу возьмём на контроль и постараемся поэтапно её выполнить – оборудовать площадки».

На кладбище в самом Кетово уже оборудованы такие площадки. Мусор по заключённому договору регулярно вывозит компания «Чистый город». Те, кто посещает кладбище, тоже привыкли к тому, чтобы мусор относить в контейнеры, соблюдать чистоту на территории. Проблемой для центра муниципального округа пока остаётся вопрос сбора, хранения и вывоза ТБО, в том числе и крупногабаритного мусора.

«На территории села у нас находится пятьдесят восемь площадок - мест складирования и сто двадцать два контейнера, - сообщил Вячеслав Ладошко. - Самая насущная проблема – собрать с населения крупногабарит. Мы проанализировали ситуацию по территории, выяснили, где в основном скапливаются крупногабаритные отходы. Теперь будем оборудовать эти площадки, укрупнять и информировать население, чтобы они крупногабаритный мусор отвозили только туда».

Пока такой мусор собирает муниципальное коммунальное предприятие и вывозит на Шуховский полигон. Когда он будет складываться локально на специально оборудованных площадках, этой работой сможет заняться компания «Чистый город». Руководство муниципального округа в это очень заинтересовано. Немаловажно, чтобы заинтересованы в этом были и сами жители. Ведь несанкционированное складирование отходов на почву представляет опасность для окружающей среды и здоровья населения, сопровождающуюся загрязнением почвы, грунтовых и поверхностных вод. Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов предупреждает, что штраф за такие нарушения вырос. Если раньше за выброс мусора куда попало граждане должны были заплатить всего лишь от трёх до пяти тысяч рублей, то теперь – от десяти до пятнадцати тысяч. Если такое нарушение совершено с использованием транспорта – от сорока до пятидесяти тысяч рублей. Надо отметить, что на текущий период этого года в ходе контрольных мероприятий к административной ответственности за такие нарушения привлечены тысяча шестьсот семьдесят шест виновных. Выписано шестьсот девять штрафов на сумму более пяти миллионов рублей. Вот и думай теперь о том, а почему бы мне было не донести свой мусорный пакет до контейнера.

Константин Сапунов. Фото автора.