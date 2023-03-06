Власти Кургана будут еженедельно контролировать работы по замене сетей

Первый участок, где стартовали работы, – от улицы Омская, 151 до улицы Дзержинского, 61. На этом участке подрядная организация ведет подготовительные работы. В их числе – поставка материалов, необходимых для проведения работ, и также сварка трубопровода. В ближайшее время планируется монтаж перекачивающей установки для обеспечения надлежащего водоотведения в процессе производства работ.

После завершения всех подготовительных и вспомогательных работ приступят к раскопкам и замене ветхого железобетонного коллектора, введенного в эксплуатацию в 1972 году, диаметром 1400 мм и протяженностью более 2 км (на участке от улицы Омская до проспекта Машиностроителей). Также в рамках ремонта запланирована реконструкция 3-х изношенных участков водопровода диаметром 150-200 мм общей протяженностью более 1 км.

Роман Медведев обратил внимание подрядчика на необходимость соблюдения сроков запланированных работ.

«Еженедельно мы будем проводить на объекте рабочие планерки и осуществлять контроль», - подчеркнул Медведев.